Мороженое содержит 5 частей воды, 2 части молочного жира и 3 части сахара. Сколько н??обходимо взять каждого из ингредиентов для приготовления 1 кг мороженого?

Математика
Мороженое содержит 5 частей воды, 2 части молочного жира и 3 части сахара. Сколько н??обходимо взять каждого из ингредиентов для приготовления 1 кг мороженого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы не написали какое количество мороженого содержит данные пропорции ,а значит узнать какие пропорции будет содержать в себе килограм не возможно
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