Морские ежи и морские звёзды могут использовать для передвижения: 1.параподии 2.иглы 3.лучи 4.амбулакральные ножки 5.членистые ходильные ножки а)1 ,2 ,3, 4 б)2, 4 , 5 в)2, 3,4 г)3 ,4, 5

Разное
Морские ежи и морские звёзды могут использовать для передвижения: 1.параподии 2.иглы 3.лучи 4.амбулакральные ножки 5.членистые ходильные ножки а)1 ,2 ,3, 4 б)2, 4 , 5 в)2, 3,4 г)3 ,4, 5
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Гость:
Правильный ответ - в (2,3,4). Они могут передвигаться с помощью игл, лучей или амбулакральных ножек.
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