Моря какого океана в наибольшей степени подвержены радиоактивному загрязнению? 1)Тихого 2)Атлантического 3)Северного Ледовитого 4)Индийского

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Моря какого океана в наибольшей степени подвержены радиоактивному загрязнению? 1)Тихого 2)Атлантического 3)Северного Ледовитого 4)Индийского
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тихого океана.......
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