Моря какого океана в наибольшей степени подвержены радиоактивному загрязнению? 1)Тихого 2)Атлантического 3)Северного Ледовитого 4)Индийского
Разное
Моря какого океана в наибольшей степени подвержены радиоактивному загрязнению? 1)Тихого 2)Атлантического 3)Северного Ледовитого 4)Индийского
Ответ(ы):
Гость:
Тихого океана.......
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