Мотоцикл масса которого с мотоциклом 180 кг трогается с места и под действием силы тяги в 214 разгоняется на горизонтальном участке пути длинной 250 м . Коэффициент сопротивле ния движению 0, 04 Сколько времени длитьс...
Мотоцикл масса которого с мотоциклом 180 кг трогается с места и под действием силы тяги в 214 разгоняется на горизонтальном участке пути длинной 250 м . Коэффициент сопротивле ния движению 0, 04 Сколько времени длиться разгон ? Какая скорость достигается?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S=250 мю=0,04 m=180 F=214 t=? v=? F-мю*m*g=m*a a=v/(2*S) v=√(2*S(F-мю*m*g)/m)=√(2*250*(214-0.04*180*10)/180)==20 м/с v=a*t (vo=0) t=2*S/v=2*250/20=25 c =====================