Мотоцикл масса которого с мотоциклом 180 кг трогается с места и под действием силы тяги в 214 разгоняется на горизонтальном участке пути длинной 250 м . Коэффициент сопротивле ния движению 0, 04 Сколько времени длитьс...

Мотоцикл масса которого с мотоциклом 180 кг трогается с места и под действием силы тяги в 214 разгоняется на горизонтальном участке пути длинной 250 м . Коэффициент сопротивле ния движению 0, 04 Сколько времени длиться разгон ? Какая скорость достигается?