Мотоциклист проехал в первый день 4 части всего пути, во второй день 5 частей, а в третий день 2части. Сколько литров бензина израсходовал мотоциклист за три дня, если в трети й день он израсходовал 8 литров бензина ...

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Мотоциклист проехал в первый день 4 части всего пути, во второй день 5 частей, а в третий день 2части. Сколько литров бензина израсходовал мотоциклист за три дня, если в трети й день он израсходовал 8 литров бензина

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