Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 6 км/ч,а против течения-со скоростью 4 км/ч.Скорость лодки относительно воды остается постоянной.Во сколько раз эта скорость больше скорости течения реки? Помогите это срочно...

Физика
Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 6 км/ч,а против течения-со скоростью 4 км/ч.Скорость лодки относительно воды остается постоянной.Во сколько раз эта скорость больше скорости течения реки? Помогите это срочно!!!!Ответ не 3!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6 изо того что скорость потока воды на течении равна тому сколько лотка выдоёт км в час 
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