Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 6 км/ч,а против течения-со скоростью 4 км/ч.Скорость лодки относительно воды остается постоянной.Во сколько раз эта скорость больше скорости течения реки? Помогите это срочно...

Физика

Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 6 км/ч,а против течения-со скоростью 4 км/ч.Скорость лодки относительно воды остается постоянной.Во сколько раз эта скорость больше скорости течения реки? Помогите это срочно!!!!Ответ не 3!

Автор: Гость