Моторная лодка, имеющая собственную скорость 18,5 км/ч,поплыла 3 часа по течению и 2 часа против течения реки.Найдите растояние,которое проплыла моторная лодка за это время, если скорость течения равна 3 км/ч.
Математика
Моторная лодка, имеющая собственную скорость 18,5 км/ч,поплыла 3 часа по течению и 2 часа против течения реки.Найдите растояние,которое проплыла моторная лодка за это время, если скорость течения равна 3 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18,5+3=21,5(км/ч) может проплыть лодка за час по течению 2)21,5*3=64,5(км) за 3 часа по течению 3)18,5*2=37(км) может проплыть лодка за 2 часа против течения 4)37+64,5=101,5(км) проплыла лодка
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