Моторная лодка прошла путь отА до В по течению реки за 2,4ч, а обратный путь за 4ч. Найти скорость течения реки , если известно, что скорость лодки относительно воды 16км/ч(решите пожалуйста)
Алгебра
Моторная лодка прошла путь отА до В по течению реки за 2,4ч, а обратный путь за 4ч. Найти скорость течения реки , если известно, что скорость лодки относительно воды 16км/ч(решите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость течения реки х, тогда скорость по течению 16+х, против - 16-х. Расстояние одинаковое. Следовательно, (16+х) * 2,4=(16-х)*4 38,4 + 2,4х= 64 - 4х 2,4х + 4х= 64-38,4 6,4 х=25,6 х= 4 скорость течения реки 4 км/ч
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