Моторная лодка прошла путь отА до В по течению реки за 2,4ч, а обратный путь за 4ч. Найти скорость течения реки , если известно, что скорость лодки относительно воды 16км/ч(решите пожалуйста)

Алгебра

Моторная лодка прошла путь отА до В по течению реки за 2,4ч, а обратный путь за 4ч. Найти скорость течения реки , если известно, что скорость лодки относительно воды 16км/ч(решите пожалуйста)

Автор: Гость