Мотоцикл едит из города в село расстояние 120км сколько км ему осталось проехать если он проехал a км составьте выражение и найдите ответ если a=40 60 80
Математика
Мотоцикл едит из города в село расстояние 120км сколько км ему осталось проехать если он проехал a км составьте выражение и найдите ответ если a=40 60 80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(120 - а) км - осталось проехать если а=40 км 120-40 = 80 км -осталось если а=60 км 120-60 = 60 км - осталось если а=80 км 120-80=40 км - осталось
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