Мотоцикл едит из города в село расстояние 120км сколько км ему осталось проехать если он проехал a км составьте выражение и найдите ответ если a=40 60 80

Математика

Мотоцикл едит из города в село расстояние 120км сколько км ему осталось проехать если он проехал a км составьте выражение и найдите ответ если a=40 60 80

Автор: Гость