Мотоцикл ист проехал до места назначения 380километров,делав одну остановку .до ос??ановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростю 70 километров в час а остальной путь проехал за2 часа.скакой скоростью ехал мотоциклист после ос...

Математика
Мотоцикл ист проехал до места назначения 380километров,делав одну остановку .до ос??ановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростю 70 километров в час а остальной путь проехал за2 часа.скакой скоростью ехал мотоциклист после остановки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*70=210 км проехал мотоциклист за 3 часа со ск.70км/час  до остановки           380-210=170 км проехал после остановки                                                                  170:2=85 км/час скорость мотоцикла после остановки
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