Мотоцикл ист проехал до места назначения 380километров,делав одну остановку .до ос??ановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростю 70 километров в час а остальной путь проехал за2 часа.скакой скоростью ехал мотоциклист после ос...

Математика

Мотоцикл ист проехал до места назначения 380километров,делав одну остановку .до ос??ановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростю 70 километров в час а остальной путь проехал за2 часа.скакой скоростью ехал мотоциклист после остановки?

Автор: Гость