Мотоциклист проехал 190 км первые 4 часа он ехал со скоростью 30 км ч остальной путь проехал за 2 часа с какой скоростью он проехал оставшийся путь?
Математика
Мотоциклист проехал 190 км первые 4 часа он ехал со скоростью 30 км ч остальной путь проехал за 2 часа с какой скоростью он проехал оставшийся путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ последние 2 часа мотоциклист ехал со скоростью : (190 - 30*4) /2 = (190 - 120) / 2 = 70/2 = 35 км/ч
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