Мотоциклист проехал 190 км первые 4 часа он ехал со скоростью 30 км ч остальной путь проехал за 2 часа с какой скоростью он проехал оставшийся путь?

Математика

Мотоциклист проехал 190 км первые 4 часа он ехал со скоростью 30 км ч остальной путь проехал за 2 часа с какой скоростью он проехал оставшийся путь?

Автор: Гость