Мотоциклист проехал 4 км вдвое быстрее, чем следующие 6 км. Какова его средняя скор??сть (в м/с), если на первую часть пути он затратил 4 минуты?

Физика

Мотоциклист проехал 4 км вдвое быстрее, чем следующие 6 км. Какова его средняя скор??сть (в м/с), если на первую часть пути он затратил 4 минуты?

Автор: Гость