Мотоциклист проехал 4 км вдвое быстрее, чем следующие 6 км. Какова его средняя скор??сть (в м/с), если на первую часть пути он затратил 4 минуты?
Физика
Мотоциклист проехал 4 км вдвое быстрее, чем следующие 6 км. Какова его средняя скор??сть (в м/с), если на первую часть пути он затратил 4 минуты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=S1/t1 =4000/4*60=50/3( м/с), V2=V1 /2по условию, V2=25/3( м/с), t2=S2/v2=6000*3/25=720 c, Средняя скорость Vc=(S1+S2)/(t1+t2)=(4000+6000)/(240+720)=10000/960=10,42 м/с
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