Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста

Алгебра

Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста

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