Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста

Алгебра
Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - скорость первоначальная, тогда получаем уравнение 40/(x-10)-40/x=1/3   40х-40х+400/x(x-10)=1/3    x²-10x-1200=0  D=(-10)²-4·1·(-1200)=4900     x1,2=10±70/2  x1=40 x2=-30 x2=-30 (не подходит)  О твет :40 км/ч
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