Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста
Алгебра
Мотоциклист проехал 40 км от пункта A до пункта Б .Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной , он затратил на путь на 20 мин больше . Найдите первоначальную скорость мотоциклиста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - скорость первоначальная, тогда получаем уравнение 40/(x-10)-40/x=1/3 40х-40х+400/x(x-10)=1/3 x²-10x-1200=0 D=(-10)²-4·1·(-1200)=4900 x1,2=10±70/2 x1=40 x2=-30 x2=-30 (не подходит) О твет :40 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Математика