Мотоциклист проехал 40 км от пункта А до пункта В. Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной, он затратил на путь на 20 мин больше. Требуется найти первоначальную скорость мотоциклиста.
Алгебра
Мотоциклист проехал 40 км от пункта А до пункта В. Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной, он затратил на путь на 20 мин больше. Требуется найти первоначальную скорость мотоциклиста.
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим х первоначальную скорость мотоциклиста из А в В он ехал 40/x часов а обратно 40/(x-10) часов 20 минут =1/3 часа получаем решаем 3(40x-40(x-10))=x(x-10) 3(40x-40x+400)=x²-10x 1200=x²-10x x²-10x-1200=0 D=10²+4*1200=100+4800=4900 √D=70 x₁=(10-70)/2=-30 отбрасываем x₂=(10+70)/2=40 ответ: 40 км/ч
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