Мотоциклист проехал до места назначения 440 км сделав в пути одну остановку до остановки он был в пути 4 часа и ехал со скоростью 70км/ч остальной путь он проехал за 2 часа какой скоростью ехал Мотоцикликлист после остановки
Математика
Мотоциклист проехал до места назначения 440 км сделав в пути одну остановку до остановки он был в пути 4 часа и ехал со скоростью 70км/ч остальной путь он проехал за 2 часа какой скоростью ехал Мотоцикликлист после остановки
Ответ(ы):
Гость:
70*4=280км проехал за 4часа 440-280=160км проехал за 2часа 160:2=80км/ч скорость мотоциклиста после остановки
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