Мотоциклист проехал до места назначения 440 км сделав в пути одну остановку до остановки он был в пути 4 часа и ехал со скоростью 70км/ч остальной путь он проехал за 2 часа какой скоростью ехал Мотоцикликлист после остановки

Математика

Мотоциклист проехал до места назначения 440 км сделав в пути одну остановку до остановки он был в пути 4 часа и ехал со скоростью 70км/ч остальной путь он проехал за 2 часа какой скоростью ехал Мотоцикликлист после остановки

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