Мотоциклист проехал определённый маршрут за 4ч 15 мин. Если бы он ехал со скоростью 34 км/ч то затратил бы на этот маршрут на 36 мин больше. Какой была скорость мотоциклиста ?

Математика

Мотоциклист проехал определённый маршрут за 4ч 15 мин. Если бы он ехал со скоростью 34 км/ч то затратил бы на этот маршрут на 36 мин больше. Какой была скорость мотоциклиста ?

Автор: Гость