Мотоциклист проехал определённый маршрут за 4ч 15 мин. Если бы он ехал со скоростью 34 км/ч то затратил бы на этот маршрут на 36 мин больше. Какой была скорость мотоциклиста ?
Математика
Мотоциклист проехал определённый маршрут за 4ч 15 мин. Если бы он ехал со скоростью 34 км/ч то затратил бы на этот маршрут на 36 мин больше. Какой была скорость мотоциклиста ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы мотоциклист ехал со скоростью 34км/ч, то затратил бы 4 ч 51 мин значит путь равен: 34*4,85 = 164,9 км это расстояние от прошел за 4,25 ч, отсюда скорость равен: 164,9 : 4,25 = 38,8 км/ч Ответ: 38,8 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы