Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.
Математика
Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч24мин=1.4 часа расстояние между населёнными пунктами 1.4*40=56км=56000м=5600000см Следовательно масштаб 7см/5600000см=1/800000
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