Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.

Математика
Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ч24мин=1.4 часа расстояние между населёнными пунктами 1.4*40=56км=56000м=5600000см Следовательно масштаб 7см/5600000см=1/800000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить 10 сложных предложений с причастиями)))))))) плиизз
Ответить
Английский язык
Составить рассказ на тему school trip
Ответить
История
В чём общего и различие междуречьем и Египтом помогите дам 25 баллов заранее спаси??о
Ответить
Математика
Как решить уровнение 14007+(х+53)=(14007+299)+53
Ответить
Математика
Поезд вышел из Москвы в Санкт-Петербург в 23ч 50 мин. В какое время поезд прибыл к месту назначения, если он шёл со скоростью 90 км/ч? Для упрощени...
Ответить