Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.

Математика

Мотоциклист расстояние между двумя населёнными пунктами проехал за 1ч 24мин со скоростью 40км/ч.Расстояние между этими населёнными пунктами изображено на карте отрезком длиной 7 см.Найдите масштаб карты.

Автор: Гость