Мотоцикліст рухався зі швидкістю 70км/год і подолав відстань у 280 км. Cкільки годин ??ув у дорозі мотоцикліст
Физика
Мотоцикліст рухався зі швидкістю 70км/год і подолав відстань у 280 км. Cкільки годин ??ув у дорозі мотоцикліст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:70=4 часа ........................................
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