Мотоциклист выехал из города в ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал а мото??иклиста? втомобилист со скоростью 75км/ч. Через какон время автомобилист догонит

Математика

Мотоциклист выехал из города в ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал а мото??иклиста? втомобилист со скоростью 75км/ч. Через какон время автомобилист догонит

Автор: Гость