Мотоциклист выехал из города в ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал а мото??иклиста? втомобилист со скоростью 75км/ч. Через какон время автомобилист догонит
Математика
Мотоциклист выехал из города в ч со скоростью 50км/ч. В 9ч вслед за ним выехал а мото??иклиста? втомобилист со скоростью 75км/ч. Через какон время автомобилист догонит
Ответ(ы):
Гость:
РЕШАЕМ 1) За t1 = 9 ч-8 ч= 1 ч - время задержки авто мотоциклист проедет 2) S = V1*t1 = 50 км/ч * 1 ч = 50 км - расстояние до выезда авто. Время чтобы догнать из-за разности скоростей t2 = S / (V2-V1) = 50 / (75-50) = 2 часа ОТВЕТ: Догонит через 2 часа.
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