Мотоциклист за 2 дня проехал 840 км . во в торой день он проехал в 2 раза больше чем в первый день. первый день он был в пути 4 часа , а во второй день 10 часов. с какой скоростью он ехал каждый день
Математика
Мотоциклист за 2 дня проехал 840 км . во в торой день он проехал в 2 раза больше чем в первый день. первый день он был в пути 4 часа , а во второй день 10 часов. с какой скоростью он ехал каждый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 дня 840 во 2 день-? в 2> решение: 840*2=1680(во 2 день) 1-4 часов 2-10часов он ехал со скоростью 600км/чс
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