Мотоциклист за 2 дня проехал 840 км . во в торой день он проехал в 2 раза больше чем в первый день. первый день он был в пути 4 часа , а во второй день 10 часов. с какой скоростью он ехал каждый день

Математика

Мотоциклист за 2 дня проехал 840 км . во в торой день он проехал в 2 раза больше чем в первый день. первый день он был в пути 4 часа , а во второй день 10 часов. с какой скоростью он ехал каждый день

Автор: Гость