Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он проедет 2880 метров двигаясь с той же скоростью

Математика

Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он проедет 2880 метров двигаясь с той же скоростью

Автор: Гость