Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он проедет 2880 метров двигаясь с той же скоростью
Математика
Мотоциклист за 6 часов проехал 480 километров За сколько часов он проедет 2880 метров двигаясь с той же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 480÷6=80 км/ч- скорость с которой едет 2. 2880÷80=36 ч
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