Мой любимый писатель Агния Барто.Сочинения кратко.

Детские стихи Агнии Барто я услышал еще в детском возрасте, когда ходил в садик. Они очень легко и сразу запоминались. Тогда я читать еще не умел, но запомнил наизусть многие стихи этой поэтессы. Самые известные из них – это «Мишка», «Деревянный бычок», «Машенька растет» и «Зайка». Уже в школе я узнал, что все они написаны Агнией Барто. Больше всего мне нравится, что все стихотворения описывают какой-нибудь случай, историю. Вроде обыденный случай из жизни, но вместе с героем произведения вместе играешь, переживаешь,- не упадет ли бычок, когда идет по доске, как ему трудно сохранить равновесие. Или как девочки играют в санитарок («Мы с Тамарой»), раскладывают бинты, уколы. Очень интересно и запоминающее Агния Барто в стихах рассказывает о, казалось бы, обыденных ситуациях. Они не только легко читаются и запоминаются, но и многому учат. Например, в стихотворениях «Девочка-ревушка», «Помощница», «Я знаю, что надо придумать» она в стихотворной форме рассказывает о том, как правильно надо себя вести детям. Мне кажется, что в рифмованной форме этот посыл лучше достигается. Детям такие стихотворения лучше запоминаются и улавливается смысл. Самый интересный факт, который я узнал из ее жизни – это поиск родителей детьми войны. Агния Барто родилась в интеллигентной семье. Она застала революцию, войну в Испании, вторую мировую в подростковом возрасте. Видимо тогда она поняла, как эти события негативно влияют на детей, которые теряют родителей. Я узнал, что Барто создала специальную передачу на радио «Маяк» о поиске пап и мам детьми. Видимо, она очень хорошо смогла почувствовать переживания детей во время войн. Ее трансляции помогли нескольким десятков детей обрести семьи. Поэтому я считаю, что Агния Барто писала не только хорошие запоминающие стихотворения, воспитывающие детей, но и человека с большой буквы.