Мозги засохли, не помню как делать. Кажется сложить площади трех получившихся тре??гольников, подсчитали - хотим сверить. Задание - найти площадь данной фигуры.

Математика
Мозги засохли, не помню как делать. Кажется сложить площади трех получившихся тре??гольников, подсчитали - хотим сверить. Задание - найти площадь данной фигуры.
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