Мозги засохли, не помню как делать. Кажется сложить площади трех получившихся тре??гольников, подсчитали - хотим сверить. Задание - найти площадь данной фигуры.

Математика

Мозги засохли, не помню как делать. Кажется сложить площади трех получившихся тре??гольников, подсчитали - хотим сверить. Задание - найти площадь данной фигуры.

Автор: Гость