Может быть такое? В первой четверти по математике стоит 4,во второй 4 и в третьей 4,а в четвертой 5 и годовая будет 5?
Математика
Может быть такое? В первой четверти по математике стоит 4,во второй 4 и в третьей 4,а в четвертой 5 и годовая будет 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не может, так как большинство 4, если бы было две-4 и две-5 тогда еще может и могла быть 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые? Словарь отражает то (1) что происходит ...
Английский язык
Окружающий мир
Знаешь ли ты такие блюда: дрочёны,растегай,взвар,ботвинья? Что это значит? Посмотр?? значения слов в толковом словаре. Задание спасибо
Химия
Помогите Срочноооо!!!! Запишите уравнения реакции. Расставьте коэффициенты,определите тип реакций. 1)Гидроксид хрома(|||) 2)Никель+сульфат меди...