Может ли человек постичь сущность вещей ?Мнение скептиков, оптимистов и пессимистов. Достоверны ли знания о мире ? Мнение скептиков, оптимистов и пессимистов

Обществознание
Может ли человек постичь сущность вещей ?Мнение скептиков, оптимистов и пессимистов. Достоверны ли знания о мире ? Мнение скептиков, оптимистов и пессимистов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружающая действительность не может полностью уложиться в сознании людей чисто физически. Крохи этой укладки, искажают действительность, отображенную сознанием.  Лежащей камень на дороге, зеленеющая трава, падающий водопад, - все это уже такая сложность Природы, что и вообразить трудно! А ведь у перечисленных явлений даже нет сознания на элементарное отражение этой сложности! А что же с человеком? Тоже самое. Природная сложность человека, намного превосходит примитивную способность сознания отразить эту сложность! Наше сознание – это осколок плоского зеркала, в котором Никогда не уложится вся сложность окружающего мира.  Каждый видит ровно столько, на что способен. Сознание всегда субъективно. Каждое поколение будет приближаться к Истине, никогда не овладев ею целиком.   
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