Может ли несовершеннолетний парень который устроился на подработку подать в суд ??а то что работодатель не выплачивает зарплату?
Обществознание
Может ли несовершеннолетний парень который устроился на подработку подать в суд ??а то что работодатель не выплачивает зарплату?
Ответ(ы):
Гость:
Конечно может так как это долг работодателя он нарушил свои обязанности
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