Может ли несовершеннолетний парень который устроился на подработку подать в суд ??а то что работодатель не выплачивает зарплату?

Обществознание

Может ли несовершеннолетний парень который устроился на подработку подать в суд ??а то что работодатель не выплачивает зарплату?

Автор: Гость