Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.
Математика
Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*1/9=1/3 <1 3*1/5=3/5 <1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выйдя к коротышкам,Пилюлькин сказал,что Незнайка очень болен,а такой болезнью обычно болеют коротышки,которые слишком долго пробыли вдали от своих ...
Математика
Срочно надо!!!Решите пожалуйста!! Задача: Длина стороны квадрата на 20 см меньше половины периметра квадрата. Найдите эту длину.
Алгебра
Математика