Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.

Математика
Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.
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Гость:
3*1/9=1/3 <1 3*1/5=3/5 <1
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