Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.

Математика

Может ли при умножении числа 3 на некотурую правельную дробь получиться число, меньше 1? Если да, то приведите два примера.

Автор: Гость