Можете дать совет как запомнить стих...-_-Уже раз 80 прочитала, рассказываю все ужасно... ( не знаю даже что делать
Литература
Можете дать совет как запомнить стих...-_-Уже раз 80 прочитала, рассказываю все ужасно... ( не знаю даже что делать
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Гость:
Прочитай запиши на диктафон и в наушниках перед сном послуша
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