Можете дать совет как запомнить стих...-_-Уже раз 80 прочитала, рассказываю все ужасно... ( не знаю даже что делать

Литература

Можете дать совет как запомнить стих...-_-Уже раз 80 прочитала, рассказываю все ужасно... ( не знаю даже что делать

Автор: Гость