Можете помочь срочно!!! Как проходил день обычного жителя древней Греции. Например:(как проснулся, чем позавтракал, чем занимался и т.д.) (от имени жителя)

История

Можете помочь срочно!!! Как проходил день обычного жителя древней Греции. Например:(как проснулся, чем позавтракал, чем занимался и т.д.) (от имени жителя)

Автор: Гость