Можно ли эти слова назвать однокоренными?какими двумя признаками должны обладать такие слова? Слово,словечко,пословица,словарь.

Русский язык
Можно ли эти слова назвать однокоренными?какими двумя признаками должны обладать такие слова? Слово,словечко,пословица,словарь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да являются. у них должен быть один смысл и корень
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