Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? какие г7рузы можно взвесить этими гирями?

Математика
Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? какие г7рузы можно взвесить этими гирями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от того, сколько у тебя гирь. Если у тебя две гири 8 кг, ты запросто взвесишь груз массой 16 кг. А так, если ты можешь использовать только эти гири по одному разу, то ты взвесишь грузы массой 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 кг
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