Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? какие г7рузы можно взвесить этими гирями?

Гость: Гость:

Зависит от того, сколько у тебя гирь. Если у тебя две гири 8 кг, ты запросто взвесишь груз массой 16 кг. А так, если ты можешь использовать только эти гири по одному разу, то ты взвесишь грузы массой 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 кг