Можно ли финал повести Станционный смотртель.(приезд Дуни на могилу отцв)назвать ??частливым.помоги ответить

Литература
Можно ли финал повести Станционный смотртель.(приезд Дуни на могилу отцв)назвать ??частливым.помоги ответить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она туда приехала же, это уже хорошо. Думаю, что да, счастливый конец.
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