Можно ли финал повести Станционный смотртель.(приезд Дуни на могилу отцв)назвать ??частливым.помоги ответить
Литература
Можно ли финал повести Станционный смотртель.(приезд Дуни на могилу отцв)назвать ??частливым.помоги ответить
Ответ(ы):
Гость:
Она туда приехала же, это уже хорошо. Думаю, что да, счастливый конец.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Стальной шар массой 100 г движется по горизонтальной поверхности без трения в напр??влении, перпендикулярном стене. Скорость шара до удара равна 10...
Русский язык
Русский язык