МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?

Математика

МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?

Автор: Гость