МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?
Математика
МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?
Ответ(ы) на вопрос:
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1)52 2)25 3)25 4)нельзя
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