МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?

Математика
МОЖНО ЛИ,ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 2 И 5,ЗАПИСАТЬ : 1-(четное число) 2-(нечетное число) 3-(число,кратное 5) 4-(четное число,кратное 5)?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)52 2)25 3)25 4)нельзя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери проверочное слово снегами, делами,вода,весну
Ответить
Математика
Решить неравенство(3x-9)*(x+1)<0
Ответить
Математика
7-мое задание пажалуста
Ответить
Алгебра
Товар на распродаже уценили на 35% при этом он стал стоить 520руб Сколько руб стоил т??вар до распродажы.
Ответить
География
Где находится первая географическая долгота
Ответить