Можно ли принять за материальную точку железнодорожный состав длиной около 1 км при расчете пути, пройденного за несколько секунд?
Физика
Можно ли принять за материальную точку железнодорожный состав длиной около 1 км при расчете пути, пройденного за несколько секунд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За несколько секунд состав не может пройти расстояние, равное своей длине, поэтому материальной точкой его считать нельзя
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