Можно ли составить предложение:не объективное, не достоверное,не полное, не актуа??ьное, не полезное и не понятное. Если можно составить, привести пример, а если нет доказать почему нельзя
Информатика
Можно ли составить предложение:не объективное, не достоверное,не полное, не актуа??ьное, не полезное и не понятное. Если можно составить, привести пример, а если нет доказать почему нельзя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение можно составить такое: Твоё утверждение не объективное, не актуальное, не достоверное,не полезное и не понятное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Очень срочно.Помогите составить предложения по этим сземам так чтоб получился ра??сказ и дать название расскажу..прошу помогите 1класс
Русский язык