Можно ли составить предложение:не объективное, не достоверное,не полное, не актуа??ьное, не полезное и не понятное. Если можно составить, привести пример, а если нет доказать почему нельзя

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Можно ли составить предложение:не объективное, не достоверное,не полное, не актуа??ьное, не полезное и не понятное. Если можно составить, привести пример, а если нет доказать почему нельзя

Автор: Гость