Можно ли утверждать что индивидуальное самосознание последовательно развиваетс?? от первого уровня ко второму? Почему?

Обществознание
Можно ли утверждать что индивидуальное самосознание последовательно развиваетс?? от первого уровня ко второму? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что человек без какого либо общения не может развивать свой мозг
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