Можно ли утверждать что индивидуальное самосознание последовательно развиваетс?? от первого уровня ко второму? Почему?
Обществознание
Можно ли утверждать что индивидуальное самосознание последовательно развиваетс?? от первого уровня ко второму? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что человек без какого либо общения не может развивать свой мозг
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