Мудрая черепаха предлагает тебе задание напиши римскими цифрами к какому веку относится каждый факт из истории русской культуры

МГУ открыли в 1755 г. - XVIII Дата написания повести временных лет - ок. 1110 - 1118 - XII Букварь Кариона Истомина издан в Москве в 1694 г. - XVII.Московский университет - XVIII; Книгопечатание в России - XVI; Повесть временных лет - XII; букварь Кариона Истомина - XVII.