Мудрость петра муромского примеры из текста

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Знаменитый русский писатель Иван Александрович Гончаров сказал замечательные слова о произведении «Горе от ума» — «Без Чацкого не было бы комедии, была бы картина нравов». И, мне кажется, что в этом писатель прав. Именно образ главного героя комедии Грибоедова Александра Сергеевича «Горе от ума» является определяющим конфликт всего повествования. Такие люди как Чацкий – всегда оказывались непонятыми обществом, они несли в общество прогрессивные идеи и взгляды, но консервативное общество не поняло их. Неоднократно различные литературные критики отмечали, что в словах главного героя комедии Грибоедова «Горе от ума» неоднократно звучали мотивы, которые были близкими декабристам. Это мотивы свободолюбия, дух вольности, который через несколько лет почувствуют все участники декабрьского восстания. Основная тема произведения – это свобода человека, личности от всевозможных предрассудков общества. Чацкий и ему подобные люди мечтают о развитии общества, науки, они стремятся к высокой и искренней любви. Этой прогрессивно настроенной молодёжи хочется, чтобы в мире торжествовала справедливость, все люди были равны между собой и свободны. В первую очередь, Чацкому хочется трудиться на благо Родину, служить великим делам, а не каким-либо людям. Его возмущает то, что многие соотечественники преклоняются перед иностранцами, их культурой и пр. Но он один такой. По крайней мере, в комедии Грибоедова «Горе от ума» Чацкий не имеет друзей, которые разделяли бы его взгляды. Напротив, вокруг него одни карьеристы, лживые, завистливые люди, которые ради карьеры угодничают вышестоящим чинам. Эти люди настроены против всего хорошего, даже образование считают ненужным, по их мнению, книги необходимо собрать и сжечь. Именно этот конфликт – одного здравомыслящего человека Чацкого – против всего консервативного общества, становится центральным конфликтом в комедии Грибоедова «Горе от ума». Естественно, один человек, будь он хоть миллион раз прав, против целого общества не может ничего. Так и Чацкий, он проигрывает конфликт. На фоне этих корыстных, злых и глупых людей, он выглядит лучиком света, но общество не принимает его, отталкивает. И спустя несколько лет Герцен скажет прекрасные слова, назвав Чацкого – декабристом. Так оно и есть. И также как проиграли декабристы, проигрывает главный герой комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова.