Муж, жена и двое детей должны переправиться на противоположный берег реки при помощи лодки. Муж и жена весят по 100 кг, а дети по 50 кг, как им быть, если лодка вмещеает тольк о до 100кг и каждый из них умеет грести ...
Разное
Муж, жена и двое детей должны переправиться на противоположный берег реки при помощи лодки. Муж и жена весят по 100 кг, а дети по 50 кг, как им быть, если лодка вмещеает тольк о до 100кг и каждый из них умеет грести
Ответ(ы):
Гость:
Сначала переправляются дети, затем один возвращается и переправляется мама. Возвращается второй ребенок. Опять переправляются двое детей. Возвращается один ребенок и переправляется папа. Возвращается другой ребенок и забирает оставшегося. Короче, дети дважды переправляются вдвоем на другую сторону, а затем по одному возвращаются. В конце опять переправляются вдвоем, но уже последними.
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