Муха за 30с. пролетает 18 м. Сколько метров проползет за это же время гусеница, если её скорость составляет две девятых скорости мухи? Для решения задачи вырази скорость мухи в метрах в минуту.
Математика
Муха за 30с. пролетает 18 м. Сколько метров проползет за это же время гусеница, если её скорость составляет две девятых скорости мухи? Для решения задачи вырази скорость мухи в метрах в минуту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём скорость мухи: 18/0,5мин=36 м/мин Скорость гусеницы равна: 36*2/9=8 м/мин расстояние которое проползет гусеница: 8 * 0,5=4 Ответ 4 метра
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