Муха за 30с. пролетает 18 м. Сколько метров проползет за это же время гусеница, если её скорость составляет две девятых скорости мухи? Для решения задачи вырази скорость мухи в метрах в минуту.

Математика

Муха за 30с. пролетает 18 м. Сколько метров проползет за это же время гусеница, если её скорость составляет две девятых скорости мухи? Для решения задачи вырази скорость мухи в метрах в минуту.

Автор: Гость