Мультик когда мальчик сделал 6 звездочек в 2 раза меньше Сколько всего звездочек и фонариков сделал мальчик Сделай к задаче схематически й рисунок и реши её

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Мультик когда мальчик сделал 6 звездочек в 2 раза меньше Сколько всего звездочек и фонариков сделал мальчик Сделай к задаче схематически й рисунок и реши её

Автор: Гость