Мураш и мурашка живут в одном муравейнике точка м. Каждый день они в пойсках пищи пробегают по своей дорожке 10 раз. У кого из них путь за весь день длинее и на сколько?
Математика
Мураш и мурашка живут в одном муравейнике точка м. Каждый день они в пойсках пищи пробегают по своей дорожке 10 раз. У кого из них путь за весь день длинее и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они будут пробегать равное расстояние ведь они живут в одном муравейнике (я не уверена)
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