Мураш и мурашка живут в одном муравейнике точка м. Каждый день они в пойсках пищи пробегают по своей дорожке 10 раз. У кого из них путь за весь день длинее и на сколько?

Математика

Мураш и мурашка живут в одном муравейнике точка м. Каждый день они в пойсках пищи пробегают по своей дорожке 10 раз. У кого из них путь за весь день длинее и на сколько?

Автор: Гость