Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом». Каким же делом он велик? Муравьи разносят семе на лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медиц...

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом». Каким же делом он велик? Муравьи разносят семе на лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?! Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи. - Покажи схемой постановку знаков препинания. 8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши да – … 9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать?