Мутагенез используется преимущественно в селекции: 1) домашних птиц 2) мелкого р??гатого скота 3) крупного рогатого скота 4) микроорганизмов
Биология
Мутагенез используется преимущественно в селекции: 1) домашних птиц 2) мелкого р??гатого скота 3) крупного рогатого скота 4) микроорганизмов
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