Музей Сказок посещают группами с одинаковым числом детей в каждой группе. За два дня в музее побывало 180 детей; 5 групп в первый день и 4 группы во второй день. Сколько детей посетило Музей Сказок в каждый из этих д...

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Музей Сказок посещают группами с одинаковым числом детей в каждой группе. За два дня в музее побывало 180 детей; 5 групп в первый день и 4 группы во второй день. Сколько детей посетило Музей Сказок в каждый из этих дней?

Автор: Гость