Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с нормал??ной кровью (её отец и мать были здоровы). Какие могут родится дети от этого брака?

Биология
Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с нормал??ной кровью (её отец и мать были здоровы). Какие могут родится дети от этого брака?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50%/50% т.к. отец имеет XY хромосом, а мать XX хромосом. Можно предположить, что ген болезни гемофилия(не свертываемость крови) находится у отца в Y хромосоме. Значит, мальчик, родившийся в этой семье, скорее всего, будет болен гемофилией, дочь нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите!!!!!Нужно сочинение на тему Современному человеку нужны знания о жизнедеятельности растений?
Ответить
Литература
Поступки учителя в повести Железникова "Чучело"
Ответить
Химия
Составьте формулы по валетностиAL S;BaNO3;ALSO4;ZnOH
Ответить
Английский язык
Переведите,пожалуйста,текст!!!!СРОЧНО(на фото)
Ответить
Русский язык
Извините мне пожалуйста по русскому языку 3 класса Заря за яркую пожалуйста как части речи
Ответить