Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с нормал??ной кровью (её отец и мать были здоровы). Какие могут родится дети от этого брака?

Гость: Гость:

50%/50% т.к. отец имеет XY хромосом, а мать XX хромосом. Можно предположить, что ген болезни гемофилия(не свертываемость крови) находится у отца в Y хромосоме. Значит, мальчик, родившийся в этой семье, скорее всего, будет болен гемофилией, дочь нет.