Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с нормал??ной кровью (её отец и мать были здоровы). Какие могут родится дети от этого брака?
Биология
Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с нормал??ной кровью (её отец и мать были здоровы). Какие могут родится дети от этого брака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50%/50% т.к. отец имеет XY хромосом, а мать XX хромосом. Можно предположить, что ген болезни гемофилия(не свертываемость крови) находится у отца в Y хромосоме. Значит, мальчик, родившийся в этой семье, скорее всего, будет болен гемофилией, дочь нет.
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