Мужское имя на букву Л из шести букв вторая буква гласная третья звонкая мягкач четвертая тоже звонкая мягкая пятая гласная ударная шестая звонкая мягкая
Русский язык
Мужское имя на букву Л из шести букв вторая буква гласная третья звонкая мягкач четвертая тоже звонкая мягкая пятая гласная ударная шестая звонкая мягкая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонид ( Лёня ).......
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