Мы бежим по росистому лугу умываемся речной водой и мчимся домой.граматический разбор предложения.

Мы бежим по росистому лугу умываемся речной водой и мчимся домой Мы - подлежащее, выражено, существительным ________ (одной линией) Бежим ,умываемся,мчимся -сказуемое, выражены глаголами ===== (2-мя линиями) Росистому, речной - определение, выражены прилагательными ~~~~~~ ( волнистой линией ) Лугу, водой, домой - дополнение, выражены существительными - - - - - - - ( пунктирная линией)