Мы отделили занавеской угол класса и спрятались там . подняли над головами игруше??ную лису кота и петуха .и вот они заговорили как живые . начался спектакль. подумай по какой сказке дети приготовили спектакль. спиши текст. как...

Русский язык

Мы отделили занавеской угол класса и спрятались там . подняли над головами игруше??ную лису кота и петуха .и вот они заговорили как живые . начался спектакль. подумай по какой сказке дети приготовили спектакль. спиши текст. как можно его продолжить? напиши три-четыре передложения. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость