Мы отделили занавеской угол класса и спрятались там . подняли над головами игруше??ную лису кота и петуха .и вот они заговорили как живые . начался спектакль. подумай по какой сказке дети приготовили спектакль. спиши текст. как...

Русский язык
Мы отделили занавеской угол класса и спрятались там . подняли над головами игруше??ную лису кота и петуха .и вот они заговорили как живые . начался спектакль. подумай по какой сказке дети приготовили спектакль. спиши текст. как можно его продолжить? напиши три-четыре передложения. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется они придумали по сказке где был кот , петух и ласа когда лиса хотела украсть петуха . Извини забыла как называется )
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