Мы уверяем ,что Юстиниан 1 Повлиял на историю Византий. Вопрос да или нет ? Почему Объясните Вывод

Мы уверяем ,что Юстиниан 1 Повлиял на историю Византий. Вопрос да или нет ? Почему Объясните Вывод

Ответ(ы):

Ответил Гость:
да
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